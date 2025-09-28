Mardiono Minta Polisi Usut Aksi Barbar Saat Pembukaan Muktamar X
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengecam aksi barbar yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab dengan memukul dan melempar tongkat di arena Muktamar X, Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) kemarin.
"Ini tindakan kriminal yang mencederai demokrasi," kata Mardiono kepada awak media seperti dikutip Minggu (28/9).
Dia mengatakan PPP pada Sabtu sedang melaksanakan hak berdemokrasi, tetapi ada pihak yang berusaha merusak.
Mardiono mengaku telah meminta polisi untuk menyelidiki aksi barbar yang terjadi setelah pembukaan Muktamar X.
"Saya sudah minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dan memprosesnya secara hukum,” lanjut dia.
Dalam insiden tersebut, tiga orang kader yang berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan dan lemparan kursi.
Mardiono memastikan bahwa korban dengan luka serius akan dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan penanganan operasi.
"Kami tidak boleh menoleransi tindakan semacam ini. Demokrasi harus dijaga dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan kekerasan,” kata dia.
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengecam aksi barbar setelah proses pembukaan Muktamar X pada Sabtu (27/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelaskan Lengkap soal Agus Suparmanto Terpilih Sebagai Ketum PPP
- Soal Klaim Mardiono Terpilih sebagai Ketum PPP Secara Aklamasi, Rommy: Palsu
- Rommy Bantah Mardiono Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP
- Mardiono Singgung Kelompok yang Ingin Mengambil Paksa PPP
- Muktamar PPP: Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Terpilih Aklamasi, Kok Bisa?
- Didukung 30 DPW, Mardiono Terpilih Sebagai Ketum PPP 2025-2030 Secara Aklamasi