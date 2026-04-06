Mardiono Optimistis PPP Lolos Verifikasi Pemilu & Siap Kawal Program Pemerintah

jpnn.com, SUMEDANG - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono yakin PPP akan lolos tahapan verifikasi menuju Pemilu 2029. Mardiono menilai secara struktur dan administrasi, PPP memiliki kesiapan yang matang dengan basis kader yang masih solid hingga ke daerah.

“Saya tidak khawatir untuk lolos verifikasi pemilu. Kader kami masih utuh dan secara administrasi insyaallah kami mampu memenuhi seluruh persyaratan. Tinggal bagaimana memastikan ketertiban dalam pengelolaannya,” ujar Mardiono seusai membuka muscab serentak DPC PPP se-Provinsi Jawa Barat, di Sumedang, Minggu (5/4).

Mardiono juga mengingatkan tantangan utama bukan hanya sekadar lolos verifikasi, melainkan bagaimana meningkatkan perolehan suara.

Mardiono pun menekankan bahwa soliditas dan sinergi antar kader menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan politik ke depan.

“Kerja elektoral itu penting. Untuk mencapai kemenangan, kita harus memastikan suara di setiap TPS dapat terkelola secara efektif dan terukur,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Mardiono juga menegaskan komitmen PPP untuk mendukung program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut, kata Mardiono, harus diiringi dengan peran aktif kader dalam melakukan pengawasan agar setiap program benar-benar tepat sasaran dirasakan oleh masyarakat.

“PPP mendukung program pemerintah. Saya minta seluruh kader untuk ikut mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran dan benar-benar menyejahterakan rakyat,” kata dia.