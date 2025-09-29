Mardiono Pastikan Dukung Program Prioritas Prabowo Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP

jpnn.com, JAKARTA - Seusai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi didukung oleh 30 DPW seluruh dari seluruh Indonesia, Muhamad Mardiono mengaku fokus pada strategi transformasi menuju Pemilu 2029 dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Bismillah kami akan fokus pada penyusunan strategi transformasi PPP menuju Pemilu 2029. Sebagai partai yang juga berjalan bersama pemerintah, PPP akan mendukung program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardiono pada wartawan, Minggu (28/9).

Mardiono menyebut dukungan akan diberikan dalam beberapa program prioritas seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, kesehatan gratis, dan makan bergizi gratis (MBG).

Menghadapi situasi ekonomi, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini ingin PPP membersamai rakyat dalam mengembangkan ekonomi umat.

"Tentu program-program prioritas Presiden pro dengan rakyat, maka kami juga mendorong pengembangan ekonomi umat," tambah Mardiono.

Adapun PPP telah menggelar Muktamar X di kawasan ancol Jakarta. Mardiono kembali terpilih secara aklamasi memimpin PPP didukung mayoritas muktamirin.

Kendati sempat ricuh, Amir Uskara selaku pimpinan sidang menyatakan aklamasi Mardiono sah, karena hanya Mardiono yang memenuhi syarat sebagai Ketua Umum PPP. (cuy/jpnn)