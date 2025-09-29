menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Mardiono Pastikan Dukung Program Prioritas Prabowo Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP

Mardiono Pastikan Dukung Program Prioritas Prabowo Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP

Mardiono Pastikan Dukung Program Prioritas Prabowo Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PPP 2025-2030 Muhamad Mardiono. ilustrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Seusai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi didukung oleh 30 DPW seluruh dari seluruh Indonesia, Muhamad Mardiono mengaku fokus pada strategi transformasi menuju Pemilu 2029 dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Bismillah kami akan fokus pada penyusunan strategi transformasi PPP menuju Pemilu 2029. Sebagai partai yang juga berjalan bersama pemerintah, PPP akan mendukung program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardiono pada wartawan, Minggu (28/9).

Mardiono menyebut dukungan akan diberikan dalam beberapa program prioritas seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, kesehatan gratis, dan makan bergizi gratis (MBG).

Baca Juga:

Menghadapi situasi ekonomi, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini ingin PPP membersamai rakyat dalam mengembangkan ekonomi umat.

"Tentu program-program prioritas Presiden pro dengan rakyat, maka kami juga mendorong pengembangan ekonomi umat," tambah Mardiono.

Adapun PPP telah menggelar Muktamar X di kawasan ancol Jakarta. Mardiono kembali terpilih secara aklamasi memimpin PPP didukung mayoritas muktamirin.

Baca Juga:

Kendati sempat ricuh, Amir Uskara selaku pimpinan sidang menyatakan aklamasi Mardiono sah, karena hanya Mardiono yang memenuhi syarat sebagai Ketua Umum PPP. (cuy/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Soal Klaim Mardiono Terpilih sebagai Ketum PPP Secara Aklamasi, Rommy: Palsu

Muhamad Mardiono terpilih sebagai ketum PPP dan siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI