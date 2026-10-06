Mardiono Perkuat Mesin PPP hingga Akar Rumput di Madura

jpnn.com, SAMPANG - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono terus memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Mardiono saat hadir dan bertemu kader PPP di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin (5/10).

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menegaskan optimismenya terhadap target PPP untuk kembali ke parlemen atau back to Senayan pada Pemilu 2029.

“Kami sangat optimistis. Perolehan suara PPP masih stabil. Saya optimistis karena melihat dari kaca perolehan suara,” ujar Mardiono.

Menurutnya, konsolidasi organisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat kerja elektoral PPP. Setelah penyelesaian Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat ranting, desa/kelurahan, bahkan hingga tingkat RW.

Mardiono mengatakan, struktur partai yang kuat di tingkat bawah dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan verifikasi pemilu, tetapi juga untuk memastikan PPP memiliki jaringan yang mampu bekerja langsung di tengah masyarakat.

“Untuk syarat verifikasi Pemilu memang sudah cukup. Tetapi untuk pelaksanaan kerja elektoral, kita diharuskan memiliki agen-agen politik sampai di tingkat yang paling bawah,” jelasnya.

Mardiono menilai Madura memiliki posisi strategis untuk mengembalikan kekuatan politik, sebab Madura secara konsisten masih menjadi salah satu basis kekuatan PPP.