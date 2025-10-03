Mardiono Sah Jabat Ketum PPP, Kubu Agus Diajak Ikut Bergabung

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PPP Usman M Tokan mengaku bersyukur Muhamad Mardiono telah sah menjadi ketum partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum (SK Menkum).

Diketahui, Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP melalui Muktamar X yang dilaksanakan di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

"Bersyukur kepada Allah SWT yang mengabulkan doa dan perjuangan kami dalam Muktamar X untuk mengukuhkan Pak Mardiono sebagai Ketum PPP masa bakti 2025-2030," kata Tokan melalui layanan pesan, Jumat (3/10).

Dia mengatakan semua elemen di internal PPP perlu bersatu setelah terbit SK Menkum demi target lolos ke Senayan.

"Kami berharap semua pihak rekan-rekan pengurus DPP, DPW, DPC se-Indonesia untuk bersatu membangun partai yang dicintai ini agar 2029 bisa lolos ke Senayan," ungkap Tokan.

Termasuk, lanjut dia, kubu lain yang berkontestasi pada Muktamar X, yakni Agus Suparmanto dan Husnan Bey Fananie bisa mengakhiri urusan politik dan bergabung ke PPP.

"Para kandidat baik Pak Agus maupun Pak Husnan, mari mengakhiri perbedaan ini, mari bersatu dan bersama-sama dengan Pak Mardiono dalam satu barisan," ujarnya.

Tokan merasa yakin PPP bisa kembali ke Senayan ketika elemen partai, mulai dari kubu Agus dan Husnan bersatu di bawah Mardiono.