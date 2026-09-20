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Mardiono Soroti Kekayaan Alam Aceh: Jangan Sampai Tak Dinikmati Rakyat

Mardiono Soroti Kekayaan Alam Aceh: Jangan Sampai Tak Dinikmati Rakyat
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Ketum PPP Muhamad Mardiono bersama para kader di Aceh. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, ACEH - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta kadernya yang ada di Aceh ikut mengawal agar kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Mardiono usai melantik jajaran pengurus DPW PPP Aceh serta DPC PPP kabupaten/kota se-Aceh di Ballroom Anggun Muraya Hotel Aceh, Banda Aceh.

Mardiono mengatakan Aceh memiliki potensi kekayaan alam yang besar. Karena itu, keberadaan sumber daya tersebut harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

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“Kekayaan alam di Aceh sangat besar. Jangan sampai kekayaan yang sangat besar di Aceh ini kemudian tidak dinikmati oleh rakyat Aceh,” kata Mardiono dalam siaran persnya Minggu (20/9).

Menurut Mardiono, pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Aceh.

Mardiono menegaskan kekayaan alam yang berada di berbagai daerah di Indonesia pada prinsipnya harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

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“Jadi kekayaan alam di Aceh harus dinikmati oleh rakyat Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh, dan bersamaan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

Mardiono juga mengingatkan jajaran pengurus PPP Aceh agar tidak hanya berkonsentrasi pada agenda kepartaian menuju Pemilu 2029.

Ketum PPP Muhamad Mardiono menyoroti kekayaan alam yang ada di Aceh agar jangan sampai tidak dinikmati rakyat.

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