Marhum Pekan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ke Istana

jpnn.com - Pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang dikenal sebagai Marhum Pekan resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penganugerahan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Agung menyebut penganugerahan ini menjadi momentum bersejarah sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

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Menurutnya, pengakuan negara terhadap Marhum Pekan merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan perjuangan tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah berdirinya Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghormatan bagi Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakatnya. Pendiri kota kita kini telah mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas penghormatan kepada Marhum Pekan,” ujar Agung Rabu (11/11).

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V. Dalam perjalanan sejarahnya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dikenal memiliki peran penting dalam perjuangan melawan kolonial Belanda.

Sebelum naik takhta, Tengku Muhammad Ali tercatat sebagai panglima dalam Perang Guntung melawan VOC Belanda di Pulau Guntung.

Perlawanan tersebut menjadi bagian dari upaya Kerajaan Siak mempertahankan kedaulatan dari pengaruh kolonial.