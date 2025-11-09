Mari Bertepuk Tangan Buat Persis Solo, tetapi Lihat Klasemen

jpnn.com - SOLO - Persis Solo si Laskar Sambernyawa mempertontonkan kegigihan saat meladeni tim kuat PSIM Yogyakarta pada pekan ke-12 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (9/11) malam WIB.

Tim yang sedang berulang tahun ke-102 tepat pada hari kemarin, menahan imbang PSIM 2-2 setelah sempat tertinggal 0-2.

Di babak pertama, Laskar Sambernyawa tertinggal dua gol, dan menyamakannya di babak kedua melalui perjuangan yang layak mendapat tepuk tangan.

Karteker Persis Tithan Suryata mengatakan pertandingan rivalitas derbi Mataram tidak pernah mudah.

Dia merasa Persis seharusnya bisa memenangi pertandingan karena Ada beberapa momen yang membuat timnya bisa unggul.

“Kami ada kerugian, yang mungkin bisa menjadi peluang gol, tetapi gagal. Itu memengaruhi pikiran pemain. Namun, dengan spirit para pemain, kami mampu mengakhiri laga cukup baik,” kata Tithan.