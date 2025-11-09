Mari Bertepuk Tangan Buat Persis Solo, tetapi Lihat Klasemen
jpnn.com - SOLO - Persis Solo si Laskar Sambernyawa mempertontonkan kegigihan saat meladeni tim kuat PSIM Yogyakarta pada pekan ke-12 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (9/11) malam WIB.
Tim yang sedang berulang tahun ke-102 tepat pada hari kemarin, menahan imbang PSIM 2-2 setelah sempat tertinggal 0-2.
Di babak pertama, Laskar Sambernyawa tertinggal dua gol, dan menyamakannya di babak kedua melalui perjuangan yang layak mendapat tepuk tangan.
Karteker Persis Tithan Suryata mengatakan pertandingan rivalitas derbi Mataram tidak pernah mudah.
Dia merasa Persis seharusnya bisa memenangi pertandingan karena Ada beberapa momen yang membuat timnya bisa unggul.
“Kami ada kerugian, yang mungkin bisa menjadi peluang gol, tetapi gagal. Itu memengaruhi pikiran pemain. Namun, dengan spirit para pemain, kami mampu mengakhiri laga cukup baik,” kata Tithan.
Hasil imbang dengan PSIM belum membuat Persis Solo keluar dari zona merah klasemen Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas
- Menang Lawan Arema FC, Persija Jakarta Ukir Rekor Baru
- Diwarnai Bentrok dan 5 Kartu Merah, Persija Melukai Arema FC
- Laga Panas di Tengah Hujan Deras, Arema Unggul dari Persija Berkat Tendangan Bebas
- Live Streaming Arema FC Vs Persija dan Klasemen Super League
- Top Skor Mungkin Absen di Arema FC Vs Persija Sore Ini