Mari Mendongeng untuk Anak-Anak, Ikhtiar PIK2 Menyalakan Asa di Desa Muara
jpnn.com - JAKARTA - Pojok Literasi hasil kolaborasi CSR PIK2 bersama Komunitas Relawan Tzu Chi–Agung Sedayu Group (ASG) menghadirkan kegiatan bertema “Mari Mendongeng untuk Anak-Anak” pada Kamis (9/10).
Kegiatan ini disambut sangat antusias anak-anak di Desa Muara Baru, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.
Tawa anak-anak memecah suasana di sore hari yang cerah.
Mereka sudah duduk berjejer rapi di bawah tenda biru.
Dengan mata berbinar, anak-anak itu menunggu kisah ajaib yang akan segera dimulai dalam kegiatan tersebut.
Kamis itu bukan hari yang biasa bagi warga Desa Muara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian empat aktivitas bertama Sumpah Pemuda sepanjang Oktober.
Setiap pekan, anak-anak diajak belajar dengan cara yang berbeda: mulai dari mendongeng dan kuis interaktif, menonton film sejarah, mewarnai peta Indonesia, hingga berhitung bersama para pengajar setempat.
Pojok Literasi hasil kolaborasi CSR PIK2 bersama Komunitas Relawan Tzu Chi–ASG menghadirkan kegiatan bertema Mari Mendongeng untuk Anak-Anak di Desa Muara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pojok Literasi Kolaborasi PIK2-Tzu Chi di Muara, Tempat Anak-Anak Belajar Lewat Buku & Tawa
- Linda’s Gallery Pamerkan 50 Patung Karya Ren Zhe di PIK2
- October Wanders at PIK: Eksperimen Pariwisata Urban Menyatukan Seni, Kuliner & Gaya Hidup
- Perkuat Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Kreatif, NICE PIK 2 Hadirkan FLEI dan CBE 2025
- Interchange PIK2 Dibuka, Warga Bisa Menikmati Perjalanan Lancar ke Kawasan Wisata
- Hadir di IT&CM Asia, PIK Tourism Board Perkuat Posisi Indonesia di Peta MICE Dunia