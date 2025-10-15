Mari Mendongeng untuk Anak-Anak, Ikhtiar PIK2 Menyalakan Asa di Desa Muara

jpnn.com - JAKARTA - Pojok Literasi hasil kolaborasi CSR PIK2 bersama Komunitas Relawan Tzu Chi–Agung Sedayu Group (ASG) menghadirkan kegiatan bertema “Mari Mendongeng untuk Anak-Anak” pada Kamis (9/10).

Kegiatan ini disambut sangat antusias anak-anak di Desa Muara Baru, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Tawa anak-anak memecah suasana di sore hari yang cerah.

Mereka sudah duduk berjejer rapi di bawah tenda biru.

Dengan mata berbinar, anak-anak itu menunggu kisah ajaib yang akan segera dimulai dalam kegiatan tersebut.

Kamis itu bukan hari yang biasa bagi warga Desa Muara.

Baca Juga: Rel Laut LRT Menyongsong Wajah Baru Jakarta dari PIK2

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian empat aktivitas bertama Sumpah Pemuda sepanjang Oktober.

Setiap pekan, anak-anak diajak belajar dengan cara yang berbeda: mulai dari mendongeng dan kuis interaktif, menonton film sejarah, mewarnai peta Indonesia, hingga berhitung bersama para pengajar setempat.