Maria Corina Machado, Tokoh Oposisi Venezuela Dianugerahi Nobel Peace Prize

jpnn.com, NORWEGIA - Komite Nobel mengumumkan nama Maria Corina Machado sebagai penerima Nobel Peace Prize atau Nobel Perdamaian. Nama Maria diumumkan di Norwegia pada Jumat sore (10/10).

Nobel Perdamaian ini diberikan pada Machado yang selama ini memperjuangkan hak-hak demokrasi masyarakat Venezuela.

"Machado menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas kerjanya yang tak kenal lelah mempromosikan hak-hak demokratis bagi rakyat Venezuela, dan atas perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari kediktatoran ke demokrasi,” ujar Chairman Komite Nobel Jorgen Watne Frydnes dalam pengumuman tersebut.

Sebelumnya, Penghargaan Nobel Perdamaian 2024 diberikan kepada Nihon Hidankyo, Konfederasi Organisasi Penderita Bom A dan H Jepang. Penghargaan diberikan atas upaya Hidankyo untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Pengakuan tersebut menghormati kampanye organisasi selama beberapa dekade untuk menghapus senjata nuklir dan melestarikan kesaksian para penyintas serangan bom atom AS di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 1945. (Aljazeera/jpnn)