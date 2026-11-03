Mariah Carey Buka Musim Natal 2026 Lewat Video 'It's Time'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi internasional Mariah Carey kembali menyambut musim Natal dengan merilis video tahunan bertajuk "It's Time".

Video tersebut menjadi penanda dimulainya hitung mundur menuju perayaan Natal yang rutin dinantikan para penggemarnya.

Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, penyanyi peraih enam Grammy Awards itu tampil dengan konsep yang menggambarkan peralihan dari Halloween menuju suasana Natal.

Tayangan dibuka dengan penampilan Mariah mengenakan busana bergaya rock punk dan rambut berwarna merah menyala.

Suasana kemudian berubah ketika Mariah Carey tampil mengenakan kostum Santa Claus yang meriah. Latar belakang bersalju, kereta salju yang ditarik rusa kutub, serta berbagai ornamen khas Natal turut melengkapi penampilannya.

Dalam adegan berikutnya, pelantun "All I Want for Christmas Is You" itu terlihat berdiri di atas pohon Natal berhiaskan salju putih dan berbagai pernak-pernik.

Dia kemudian menyanyikan lagu ikoniknya yang telah menjadi salah satu musik wajib setiap musim liburan.

Video "It's Time" tersebut kembali memperkuat julukan Mariah Carey sebagai Ratu Natal. Kehadirannya setiap menjelang akhir tahun seolah menjadi penanda bahwa musim perayaan Natal segera tiba.