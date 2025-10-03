Mariah Carey Disambut Ondel-Ondel, Promotor: Simbol Hangat Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Kedatangan diva pop dunia Mariah Carey di Jakarta mendapat kejutan istimewa.
Dia langsung disambut dengan pertunjukan seni khas Betawi, lengkap dengan dua ondel-ondel berwajah putih yang menari riang mengenakan busana berwarna merah muda.
Dalam video yang dibagikan promotor Color Asia Live pada Kamis (2/10), pelantun Hero itu tampak terkesan.
Carey bahkan sempat berhenti untuk berfoto bersama serta ikut menggerakkan tubuh mengikuti irama musik tradisional.
Momen unik tersebut sontak menuai perhatian warganet. Banyak yang menyebut sambutan itu sebagai perpaduan indah antara budaya lokal dan kehadiran seorang bintang internasional.
Mariah Carey datang ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk The Celebration of Mimi.
Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Oktober 2025, di Sentul International Convention Center (SICC).
Menurut promotor, penyambutan dengan budaya Betawi menjadi cara khusus untuk menunjukkan kehangatan Indonesia.
Color Asia Live sambut Mariah Carey dengan ondel-ondel Betawi, simbol hangat budaya Indonesia.
