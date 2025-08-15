Mariah Carey Tidak Sabar Gelar Konser di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Diva asal Amerika Serikat, Mariah Carey tidak sabar menggelar konser The Celebration of Mimi di Sentul International Convention Center (SICC) Indonesia pada 4 Oktober 2025.

Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah oleh pihak promotor Color Asia Live.

"Hello Indonesia, Apa kabar ? I’m So happy to come back to your beautiful country for The Celebration of Mimi Live Show," ungkap Mariah Carey, Jumat (15/8).

Selain mengunggah pesan dari Mariah Carey, Color Asia Live juga mengumumkan penambahan kuota kursi.

Adapun kuota kursi silver seharga Rp. 2.100.000 dibuka kembali untuk penggemar yang ingin menyaksikan konser Mariah Carey - The Celebration of Mimi.

"Kami resmi membuka kembali kuota tiket Silver seharga Rp 2.100.000 karena permintaan yang luar biasa. Bahkan, beberapa kelas telah kami upgrade ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya," ungkap David Ananda, Managing Director Color Asia Live.

"Kami memahami betul antusiasme ‘Lambily’ di Indonesia untuk menyaksikan Mariah Carey secara langsung. Kesempatan ini sangat istimewa bagi yang belum mendapatkan tiket," lanjutnya.

