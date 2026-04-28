Olahraga » Liga Indonesia » Marian Mihail Sudah Pasrah? PSBS Biak Disebut Butuh Keajaiban untuk Bertahan

Marian Mihail Sudah Pasrah? PSBS Biak Disebut Butuh Keajaiban untuk Bertahan

Skuad PSBS Biak saat berlatih di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Foto: PSBS Biak

jpnn.com - Nada pesimistis datang dari ruang ganti PSBS Biak menjelang laga penting menghadapi Malut United pada lanjutan BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (28/4/2026).

Pelatih PSBS Marian Mihail mengisyaratkan perjalanan timnya di kasta tertinggi sudah mendekati garis akhir.

Saat ini, PSBS masih terbenam di dasar klasemen dengan hanya 18 poin dari 29 pertandingan. Secara matematis, peluang untuk selamat memang masih ada, tetapi jalannya sangat berat.

"Saya realistis. Kami sudah kehilangan peluang bahkan keajaiban pun tidak cukup untuk menyelamatkan kami," ucapnya.

Pelatih asal Rumania itu juga menilai bukan hanya PSBS yang berada dalam situasi sulit. 

Dia memprediksi beberapa tim lain seperti Semen Padang, Madura United, dan Persis Solo berpotensi mengalami nasib serupa.

Karena itu, lima laga tersisa tidak lagi dipandang sebagai jalan penyelamat, melainkan panggung untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Mihail juga akan memanfaatkan sisa musim untuk membentuk ulang tim.

"Kami harus belajar dari semua kesalahan, teknis maupun administratif. Lima laga ini akan jadi kesempatan bagi pemain yang jarang tampil, sekaligus fondasi tim musim depan," ujarnya. (dkk/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

