Mariano Peralta Baru Buka Keran Gol di Super League, Pelatih Persib Bongkar Penyebabnya

jpnn.com - Mariano Peralta membutuhkan waktu hingga pekan ketujuh untuk mencatatkan gol pertamanya di Super League 2026/27 bersama Persib Bandung.

Padahal, penyerang asal Argentina tersebut telah lebih dahulu membuka keran gol saat Maung Bandung tampil di kompetisi Asia.

Peralta sudah mencetak gol di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup. Namun, ketajamannya di dua ajang tersebut belum langsung berlanjut ke panggung liga domestik.

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Alasan Mariano Peralta Baru Buka Keran Gol di Super League

Pelatih Persib Igor Tolic menjelaskan bahwa perbedaan situasi pertandingan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas pemain.

Menurutnya, lawan-lawan Persib di Super League memberikan tantangan tersendiri bagi barisan penyerang.

"Peralta tetap memiliki kemampuan istimewa dan tidak mengalami perubahan dalam kualitas," ucap Tolic.

"Namun, pertandingan di kompetisi Asia memberikan ruang yang lebih terbuka dibandingkan liga domestik," tambahnya.

Tantangan Berbeda di Super League

Di kompetisi domestik, Persib kerap berhadapan dengan tim yang berusaha memutus aliran bola melalui tekanan agresif.