JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mariano Peralta Dirumorkan Gabung Persib Bandung, Umuh Muchtar Merespons Begini

Mariano Peralta Dirumorkan Gabung Persib Bandung, Umuh Muchtar Merespons Begini

Mariano Peralta Dirumorkan Gabung Persib Bandung, Umuh Muchtar Merespons Begini
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Nama Mariano Peralta mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.

Bomber milik Borneo FC itu disebut-sebut jadi incaran Persib Bandung menjelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2026.

Isu tersebut menguat seiring kebutuhan Maung Bandung untuk menambah daya gedor di lini depan.

Baca Juga:

Performa Peralta bersama Pesut Etam di putaran pertama memang tak bisa diabaikan.

Penyerang asal Argentina itu tampil impresif dengan catatan 19 penampilan, 10 gol, dan 8 assist.

Kontribusi itu menjadikan Peralta sebagai salah satu penyerang paling produktif di kompetisi musim ini, sekaligus motor serangan utama Borneo FC.

Baca Juga:

Produktivitas itulah yang membuat namanya dikaitkan dengan Persib yang dinilai memiliki kebutuhan akan penyerang yang mampu menjadi pembeda, terutama dalam situasi laga-laga ketat.

Kehadiran Peralta, jika benar terwujud, tentu akan menambah opsi sekaligus persaingan di sektor depan Maung Bandung.

Persib Bandung dirumorkan tertarik untuk mendatangkan bomber milik Borneo FC Mariano Peralta. Begini kata manajemen.

