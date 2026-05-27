Mariano Peralta Dirumorkan ke Persija, Begini Respons Santai Bos Borneo FC

Pemain Borneo FC Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com, JAKARTA - Rumor kepindahan Mariano Peralta ke Persija Jakarta mulai memanas seusai kompetisi Super League 2025/2026 berakhir.

Namun, pemilik Borneo FC Samarinda, Nabil Husein, memilih santai menanggapi kabar tersebut.

Nama Mariano Peralta memang sedang jadi rebutan setelah tampil menggila sepanjang musim lalu.

Tak hanya dikaitkan dengan Persija Jakarta, gelandang asal Argentina itu juga disebut masuk radar beberapa klub lain, termasuk tim Serie B Italia dan Persib Bandung.

Meski rumor transfer terus bergulir, Nabil Husein menegaskan dirinya belum ingin membahas masa depan Peralta terlalu jauh.

Menurutnya, kompetisi baru saja selesai sehingga isu transfer masih sebatas spekulasi yang lumrah terjadi di bursa pemain.

"Kami baru bertemu beberapa hari lalu. Liga juga baru selesai, jadi masih terlalu cepat membahas itu. Soal rumor Peralta ke Persija, nikmati saja rumor-rumor itu, itu hal biasa," ujar Nabil.

Pernyataan itu makin memancing spekulasi publik. Pasalnya, kontrak Peralta bersama Borneo FC dikabarkan segera habis.

