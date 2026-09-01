Mariano Peralta Jadi Penyelamat Persib, tak Mau Disebut Pahlawan

jpnn.com - Nama Mariano Peralta menjadi pembeda dalam perjuangan Persib Bandung mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Penyerang asal Argentina itu muncul ketika pertandingan kontra Manila Digger hampir berakhir.

Golnya pada menit ke-88 memastikan langkah Maung Bandung berlanjut di panggung Asia.

Peralta Pilih Merendah

Meski menjadi pencetak gol yang membawa Persib ke ACL 2, Peralta tidak menganggap dirinya sebagai sosok utama dalam kemenangan tersebut.

Eks pemain Borneo FC itu justru menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja seluruh pemain yang berjuang sepanjang pertandingan.

"Sebagaimana yang pelatih katakan, laga ini sangat ketat. Saya hanya beruntung mencetak gol dan membawa tim kami menang dan lolos," ucapnya.

Malam Peralta makin spesial karena dirinya dinobatkan sebagai Man of The Match.

Tantangan Persib di Asia

Kini, Persib akan menghadapi persaingan yang lebih berat di fase grup.