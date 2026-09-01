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Mariano Peralta Jadi Penyelamat Persib, tak Mau Disebut Pahlawan

Mariano Peralta Jadi Penyelamat Persib, tak Mau Disebut Pahlawan
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Mariano Peralta melakukan selebrasi setelah membobol gawang Manila Digger pada babak playoff AFC Champions League Two 2026/27. Foto: Persib.

jpnn.com - Nama Mariano Peralta menjadi pembeda dalam perjuangan Persib Bandung mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Penyerang asal Argentina itu muncul ketika pertandingan kontra Manila Digger hampir berakhir.

Golnya pada menit ke-88 memastikan langkah Maung Bandung berlanjut di panggung Asia.

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Meski menjadi pencetak gol yang membawa Persib ke ACL 2, Peralta tidak menganggap dirinya sebagai sosok utama dalam kemenangan tersebut.

Eks pemain Borneo FC itu justru menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja seluruh pemain yang berjuang sepanjang pertandingan.

"Sebagaimana yang pelatih katakan, laga ini sangat ketat. Saya hanya beruntung mencetak gol dan membawa tim kami menang dan lolos," ucapnya.

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Tantangan Persib di Asia

Kini, Persib akan menghadapi persaingan yang lebih berat di fase grup.

Nama Mariano Peralta menjadi pembeda dalam perjuangan Persib Bandung mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

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