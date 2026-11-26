Mariano Peralta Makin Nyetel dengan Menalo, Ungkap Chemistry yang Terjalin
jpnn.com, BANDUNG - Winger Persib Mariano Peralta terus membuktikan diri sebagai mesin gol dalam setiap pertandingan.
Tak jarang, gol-gol yang dibuat Peralta lahir berkat kerja samanya dengan Luka Menalo. Rekan sesama winger itu mampu menciptakan gol yang bisa menyelamatkan tim dari kekalahan.
Peralta dan Menalo seperti memiliki frekuensi yang sama. Pergerakan, umpan, hingga pemahaman dalam membangun serangan membuat lini depan Maung Bandung semakin berbahaya.
Koneksi di antara keduanya terlihat makin padu dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.
Menalo mampu membaca pergerakan Peralta, begitu pula sebaliknya. Situasi tersebut membuat keduanya bisa saling melengkapi dalam membongkar pertahanan lawan.
Namun, bagi Peralta, chemistry yang terbangun bersama Menalo bukanlah sesuatu yang istimewa jika dibandingkan dengan hubungan antarpemain di lini depan Persib lainnya.
Pemain asal Argentina itu mengakui memiliki koneksi yang bagus dengan Menalo. Akan tetapi, dia juga merasakan hal serupa ketika bermain bersama para pemain depan Maung Bandung lainnya.
"Saya punya koneksi yang bagus dengan Luka, tentu saja, semua orang bisa melihatnya. Namun, sama halnya dengan setiap pemain lini depan, seperti Balsa (Sekulic), (Uilliam) Barros, dan Bergi (Berguinho)," kata Peralta di Bandung, Kamis (26/11/2026).
Chemistry Mariano Peralta dan Luka Menalo makin padu. Koneksi keduanya menjadi senjata Persib yang beberapa kali berbuah gol.
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