Mariano Peralta Makin Pede di Persib Bandung, Apa yang Berubah?

jpnn.com - Mariano Peralta mulai menemukan kenyamanan dalam petualangan barunya bersama Persib Bandung.

Penyerang asal Argentina itu perlahan makin memahami karakter permainan Maung Bandung setelah mengikuti rangkaian pemusatan latihan di Bali.

Kondisi tim yang kian lengkap juga membuat proses adaptasi berjalan lebih lancar.

Peralta kini memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun koneksi dengan rekan-rekan barunya.

"Saya merasa perkembangan saya makin bagus dari hari ke hari. Tim juga sudah makin lengkap dan hasil pertandingan terakhir memberikan tambahan energi positif," ucapnya.

Mariano Peralta Mulai Percaya Diri di Persib Bandung

Salah satu momen penting Peralta terjadi ketika Persib menghadapi Sabah FC pada Dewata Challenge Series 2026.

Eks pemain Borneo FC itu menyumbang satu gol melalui penalti dalam kemenangan 3-0 Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8/2026).

Gol tersebut menjadi tambahan modal berharga bagi Peralta. Bukan semata karena berhasil mencatatkan nama di papan skor, tetapi juga karena eksekusi tersebut membantunya membangun keyakinan setelah melewati masa adaptasi.