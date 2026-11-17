jpnn.com - Membela Persib Bandung ternyata bukan perkara mudah bagi Mariano Peralta.

Bukan hanya soal sepak bola, penyerang asal Argentina itu juga harus membiasakan diri dengan kehidupan di Kota Kembang yang jauh berbeda dari klubnya terdahulu.

Sejak meninggalkan Borneo FC, Peralta memasuki lingkungan baru dengan tuntutan yang cukup tinggi.

Status Persib sebagai juara Liga Indonesia tiga musim beruntun membuat setiap pemain dituntut menjaga performa dan memberikan hasil terbaik.

Ekspektasi Tinggi Jadi Tantangan

Peralta menyadari membela Persib memiliki konsekuensi tersendiri. Pemain yang pernah meraih predikat pemain terbaik BRI Super League tersebut mengaku membutuhkan waktu untuk memahami lingkungan barunya.

Dia juga masih membangun kecocokan dengan para pemain lain serta mempelajari pendekatan strategi yang diterapkan tim pelatih.

"Pada awal bergabung, saya memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri," ucapnya.

"Saya harus memahami karakter pemain lain sekaligus mempelajari sistem permainan yang baru. Apalagi, membela Persib memiliki tuntutan dan tekanan yang berbeda."