Mariano Peralta Wanti-wanti Persib Bandung: Ada Ancaman dari Manila Digger

jpnn.com - Persib Bandung mulai memasuki fase krusial menjelang duel kontra Manila Digger pada play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Maung Bandung tetap diminta tidak lengah menghadapi pertandingan tersebut.

Penyerang Persib Mariano Peralta menegaskan skuadnya telah menjalani persiapan maksimal untuk menghadapi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8/2026).

Persiapan intensif menjadi modal Persib. Dalam beberapa hari terakhir, tim pelatih menggeber latihan fisik dan taktik demi memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan berlangsung.

"Persiapannya sangat baik. Kami sudah menjalani beberapa hari latihan yang cukup intens. Kemarin kami beristirahat, jadi kami memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting," kata Peralta di situs klub.

Namun, kesiapan fisik saja belum cukup. Peralta memberikan peringatan agar Persib tidak meremehkan Manila Digger.

Pemain asal Argentina tersebut menilai wakil Filipina itu datang bukan sekadar menjadi pelengkap.

Manila Digger juga memiliki target besar untuk mengamankan tiket menuju fase berikutnya ACL Two.