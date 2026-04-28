Marine Actions Expo 2026 di Balai Kartini Sukses Digelar, Nunung Hasan Ungkap Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan Marine Actions Expo (MAX) 2026 resmi mencatatkan sejarah baru dalam industri bahari tanah air.
Pameran bahari berskala nasional itu sukses menyedot perhatian selama tiga hari penyelenggaraannya di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, pada 24–26 April 2026.
Mengusung semangat “Laut Kita, Expo Kita”, MAX 2026 menjadi panggung kolaborasi epik yang menyatukan pelaku industri, komunitas, hingga para pencinta laut dari berbagai penjuru Indonesia.
Founder MAX, Nunung Hasan mengaku sangat terharu sekaligus bangga melihat antusiasme publik yang luar biasa terhadap pameran ini.
Menurutnya, kesuksesan MAX 2026 adalah bukti sektor bahari Indonesia memiliki potensi ekonomi dan daya tarik yang sangat besar.
“Ini bukan sekadar pameran perdagangan, tapi ruang temu bagi semua orang yang mencintai laut Indonesia. Dari sini kita lihat bahwa kekuatan lokal mampu menciptakan event berstandar internasional,” kata Nunung Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Lebih dari 120 booth memadati area pameran mulai dari brand ternama di sektor diving dan underwater photography, hingga UMKM lokal serta perwakilan daerah mulai dari Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Kepulauan Seribu.
Salah satu magnet utama yang bikin pengunjung membeludak adalah ajang Mermaid & Merman Indonesia 2026.
