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Marinir TNI AL Tangkap Petinggi OPM Zakarias Fatem

Marinir TNI AL Tangkap Petinggi OPM Zakarias Fatem
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Prajurit Korps Marinir TNI AL. Ilustrasi. Foto: Dispenal

jpnn.com - JAKARTA - Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menangkap petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni Wakil Panglima Kodap IV Soraya OPM Zakarias Fatem dalam operasi senyap yang dilakukan pukul 00.45 WIT dini hari tadi.

"Prajurit Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Laili Nugroho berhasil menangkap Zakarias Fatem, yang disebut sebagai Wakil Panglima Kodap IV Soraya," kata Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel (Mar) Rana Karyana dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10).

Video penangkap Zakarias pun sempat diunggah di akun resmi Marinir, yakni @marinir_tni_al.

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Dalam video tersebut, Zakarias yang mengenakan kaus oranye ditangkap di sebuah rumah. Dia ditangkap tanpa melakukan perlawanan kepada petugas.

Personel Marinir yang menangkap Zakarias pun terlihat tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun kontak senjata.

Keterangan tertulis yang diunggah bersamaan dengan video tersebut tidak menyebutkan di mana lokasi rumah tempat Zakarias ditangkap.

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Rana melanjutkan, personel Marinir juga menyita beberapa barang bukti milik Zakarias. Dia menyebut barang bukti yang disita, yakni satu pucuk senapan angin, satu bendera Bintang Kejora, dua gelang rotan, dua gelang bermotif warna OPM, dua senter kepala, uang tunai Rp76.000, satu dompet, satu lampu darurat.

“Kemudian, enam potong pakaian, satu bilah pisau, satu buah sisir, satu buah sikat gigi, tiga buah silet, dua buah cincin besi, satu buah korek api, satu lembar foto pribadi, serta tiga buah obat-obatan," kata Rana.

Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menangkap petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Zakarias Fatem dalam sebuah operasi senyap.

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