Mario Lemos Bongkar Biang Keladi Kekalahan Persijap dari Persib
jpnn.com - Persib Bandung membuat Persijap Jepara kembali harus menelan kekecewaan di BRI Super League 2026/27
Sempat unggul lebih dahulu, Laskar Kalinyamat selaku tuan rumah akhirnya takluk 1-2 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026).
Pirulo membawa Persijap memimpin lewat penalti pada menit ke-13. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan setelah Thom Haye dan Uilliam Barros mencetak gol untuk Persib.
Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Persijap. Sebelumnya, mereka kalah dari Madura United (0-2) dan Borneo FC Samarinda (0-1).
Mario Lemos Ungkap Penyebab Kekalahan
Pelatih Persijap Mario Lemos menyebut timnya mampu memberikan perlawanan kepada Persib.
Namun, kesalahan para pemainnya menjadi pembeda di laga ini, sehingga Maung Bandung mampu mencuri tiga poin.
"Kedua tim sebenarnya tampil sama bagusnya di pertandingan ini. Sama-sama menyerang. Sama-sama ingin menang. Namun kita melakukan kesalahan (yang berakibat gol untuk Persib)," ucapnya.
Pelatih asal Portugal itu mengakuo hasil tersebut mengecewakan, terlebih Persijap bermain di hadapan pendukung sendiri.
Persib Bandung membuat Persijap Jepara kembali harus menelan kekecewaan di BRI Super League 2026/27
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