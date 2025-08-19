Mario Lemos Nekat Ambil Risiko, Persijap Jepara Lumat Persib Bandung

jpnn.com - Persijap Jepara tampil digdaya dengan mengalahkan juara bertahan Persib Bandung 2-1 pada pekan kedua BRI Super League 2025/2026.

Ini menjadi kemenangan perdana Laskar Kalinyamat di kasta tertinggi, setelah promosi dari Liga 2 musim lalu. Carlos Franca dan Sudi Abdallah menjadi pahlawan Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Selasa (19/8/2025) malam.

Review Singkat Persijap vs Persib

Setelah kedudukan imbang 1-1, tuan rumah berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit 90+4' lewat sepakan keras Sudi Abdallah.

Kesalahan lini belakang Persib seusai Uilliam Barros mencetak gol penalti, dimanfaatkan anak asuh Mario Lemos untuk melancarkan serangan balik.

Bola kemudian jatuh ke kaki Sudi yang langsung melepaskan tembakan keras tak terbendung.

Komentar Pelatih Persijap

Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku bangga dengan kerja keras para pemainnya yang tak gentar menghadapi Pesib selaku juara Liga 1 dua musim beruntun.

"Saya sangat bangga dengan para pemain. Kami tim baru di Liga 1, tetapi para pemain benar-benar menerima tantangan. Kami ingin tiga poin meski sempat 1-1, kami masih bisa bangkit, itu luar biasa," kata Lemos.

Persijap Ambil Risiko

Namun, kemenangan bersejarah ini harus dibayar mahal. Persijap diganjar empat kartu kuning akibat permainan agresif. Tercatat, dalam dua laga awal, total sudah ada 10 kartu kuning yang dikoleksi oleh Rahmat Hidayat dan kawan-kawan.