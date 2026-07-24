Markas Angkatan Laut IRGC di Iran Utara Jadi Sasaran Serangan AS

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TEHERAN - Markas Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Provinsi Gilan, Iran utara, telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat, Jumat pagi. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada peralatan yang berada di kompleks tersebut.

"Pagi ini, markas Angkatan Laut IRGC di Zibakenar diserang oleh musuh AS, sehingga menyebabkan kerusakan pada peralatan yang ada di dalam kompleks tersebut," kata pejabat keamanan di Gilan Ali Bagheri sebagaimana dikutip kantor berita Mehr.

Dia menegaskan bahwa otoritas setempat akan melakukan penyelidikan terhadap serangan tersebut. Ali memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan AS itu.

Pada 18 Juni 2026 lalu, Iran dan AS menandatangani memorandum perdamaian untuk menghentikan konflik yang pecah sejak 28 Februari. Akan tetapi, pasukan AS kembali melancarkan serangan ke Iran mulai 8 Juli.

Komando Pusat AS berdalih serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Pasukan Iran pun merespons serangan AS dengan melancarakan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timteng.

Presiden AS Donal Trump kemudian mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran tak lagi berlaku. (antara/jpnn)