Markas KKB Ditemukan di Dekat Lokasi Pembakaran Pesawat

jpnn.com, YAHUKIMO - Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 menemukan sebuah honai diduga sebagai markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di dekat Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, yang menjadi lokasi pembakaran pesawat PK-RCY milik PT Associated Mission Aviation (AMA) dan pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Kapten Nicholas F. Gosselin.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Yusuf Sutejo menyebut honai yang diduga menjadi markas KKB tersebut ditemukan seusai aparat menggelar olah tempat kejadian perkara beberapa hari lalu.

Di depan honai tersebut terpampang papan kayu bertuliskan "Markas Komando Daerah Militer TPNPB Kodap VII Balinggama."

Di lokasi itu, aparat mengamankan sejumlah berbagai barang bukti, antara lain satu buah noken, syal bermotif Bintang Kejora, baju loreng, celana loreng, kopel, sebilah sangkur beserta sarungnya, dua bilah parang, satu pucuk senapan angin, senter, kotak obat, kartu SIM Telkomsel, tiga flashdisk, empat memory card kamera, tujuh memory card telepon seluler, satu unit kamera Sony, satu tripod, satu tas ransel loreng, serta satu tas selempang berisi dokumen dan identitas keanggotaan TPNPB.

"Di dalam tas itu juga ditemukan sejumlah kartu anggota TPNPB beserta dokumen lainnya yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan pendalaman untuk mengetahui keterkaitannya dengan peristiwa ini maupun jaringan kelompok yang terlibat," terang Kombes Yusuf.

Seluruh barang bukti hasil olah TKP maupun penyisiran telah diserahkan kepada Tim Identifikasi Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, forensik digital, dan analisis lebih lanjut guna mendukung pembuktian dalam proses penyidikan.

Sementara itu tim Satgas ODC juga telah menggelar olah TKP kasus pembakaran pesawat AMA dan pembunuhan Pilot Nicholas F. Gosselin pada Sabtu (4/7).

Hasil olah TKP menunjukkan pesawat Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter registrasi PK-RCY mengalami kerusakan akibat kebakaran sekitar 90 persen, dengan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan paling parah. Saat ditemukan, posisi pesawat masih mengarah ke landasan pacu (runway).