Markdata Ungkap Publik Tidak Meminta MBG Dihentikan, tetapi Dibenahi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif PT Markdata Riset Indonesia Faisal Arief Kamil menilai dua tahun berjalan, Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah dari penopang kepuasan publik menjadi beban.

Hal itu terungkap dari hasil kajian agregat PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional.

Faisal menyebut ditemukan dukungan untuk melanjutkan MBG tetap tinggi, 61–78 persen responden, tetapi kepuasan atas pelaksanaannya stagnan di 50–56 persen sejak Oktober 2025 dan kini tergerus kasus korupsi di Badan Gizi Nasional serta keracunan massal yang berulang.

Dia melanjutkan pada Januari 2025, sebanyak 72 persen responden yang puas terhadap pemerintah menyebut MBG sebagai alasannya (KedaiKOPI).

Pada Agustus 2026, MBG hanya disebut 11–16 persen sebagai alasan puas (Median, IPO) dan mulai muncul sebagai alasan tidak puas (Tempo Data Science: delapan persen). Kepercayaan terhadap Badan Gizi Nasional tercatat 55 persen (Adidaya, September 2026).

Anggaran MBG 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada Mei 2026.

"Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksananya dibenahi,” ujar Faisal.

Dia menyebutkan dukungan pada gagasannya tetap tinggi, yang jatuh adalah kepercayaan pada lembaga yang menjalankannya.