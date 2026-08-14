Market Day Jadi Laboratorium Bisnis Siswa SMA Dharma Karya UT

jpnn.com - Belajar kewirausahaan tak cukup hanya membahas teori di dalam kelas. Siswa SMA Dharma Karya UT mendapat kesempatan merasakan langsung bagaimana merancang produk, mengelola modal, menyusun strategi pemasaran, melayani konsumen, hingga menghitung keuntungan melalui kegiatan Market Day yang digelar bersama Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Terbuka (UT), Jumat (14/8).

Kepala SMA Dharma Karya UT, Nur Beti, S.Pd., M.M., mengatakan kolaborasi dengan Prodi S1 Kewirausahaan UT memberikan ruang belajar yang lebih kontekstual kepada siswa.

Melalui program tersebut, pelajaran kewirausahaan tidak berhenti pada teori, tetapi diterapkan dalam kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Menurut Nur Beti, proses menuju Market Day sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya. Sosialisasi dimulai pada Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan usaha dan pendampingan.

Setelah mendapatkan pembinaan awal dari tim Universitas Terbuka, pihak sekolah melanjutkan proses pendampingan dengan melibatkan guru untuk mendampingi masing-masing kelompok.

“Minimal kita mengarahkan bagaimana mereka merencanakan usahanya, bagaimana marketing-nya, bagaimana cara membelanjakan modal, sampai nanti anak-anak menunjukkan hasilnya melalui laporan dan presentasi kegiatan Market Day ini,” tutur Nur Beti.

Sebanyak 30 siswa dipilih untuk mengikuti program tersebut dan kemudian dibagi menjadi enam kelompok.

Peserta berasal dari siswa yang dinilai memiliki kompetensi dan potensi untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan.