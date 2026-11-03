Market Radar Tuntun Permudah Investor Melacak Pergerakan Dana Besar

jpnn.com, JAKARTA - Market Radar Tuntun menjadi alat bantu bagi investor untuk membaca aktivitas pasar saham di tengah volatilitas yang meningkat.

Fitur milik PT Tuntun Sekuritas Indonesia ini memantau transaksi, order book, dan pergerakan harga secara real-time, lalu menampilkan aktivitas yang signifikan dalam satu halaman.

Investor membutuhkan cara yang lebih cepat untuk memahami dari mana tekanan jual dan beli berasal.

Arus data pasar yang deras membuat investor sulit memilah pergerakan harga saham mana yang layak diperhatikan.

Market Radar Tuntun menyoroti aktivitas yang menonjol, seperti transaksi bernilai besar dan aktivitas di pasar negosiasi, yang kerap dicermati investor sebagai jejak pergerakan dana besar atau smart money.

Dengan begitu, investor bisa membaca arus pasar dengan lebih cepat dan terstruktur sebelum melakukan analisis sendiri.

Setiap sinyal muncul lengkap dengan waktu kejadian, kode saham, harga, persentase perubahan, serta nilai atau volume transaksinya.

Investor dapat memilih saham yang dipantau, mulai dari seluruh saham, watchlist, portofolio, hingga saham tertentu. Ambang setiap sinyal juga bisa disesuaikan lewat menu Settings, dan arus sinyal dapat dijeda kapan saja.