Maroko Jadi Negara Pertama Dari Afrika Lulus Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Maroko lulus ke Piala Dunia 2026. Maroko bahkan menjadi negara pertama dari Afrika lulus ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Hal itu setelah Maroko mengalahkan Niger dengan skor telak 5-0 pada pertandingan Grup E kualifikasi di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Sabtu dini hari WIB.

Kemenangan Maroko atas Niger hadir berkat gol yang dicetak Ismael Saibari (dua gol), Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane dan Azzedine Ounahi, demikian dikutip dari laman FIFA di Jakarta.

Hasil tersebut membuat Maroko kukuh di puncak klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan mencetak 18 poin dari enam laga.

Maroko pun memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026 dengan menyisakan dua pertandingan. Perolehan poin mereka sudah tidak mungkin terkejar oleh pesaing lainnya.

Selanjutnya Maroko dijadwalkan masih akan melakoni pertandingan sisa Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika menghadapi Zambia dan Kongo.

Di sisi lain, Niger masih memiliki kesempatan untuk lulus ke Piala Dunia 2026 dengan status peringkat kedua terbaik lalu bertarung di putaran kedua dan bersaing di play-off inter konfederasi.

Niger kini berada di posisi keempat klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan enam poin setelah melalui lima pertandingan dan menyisakan tiga laga untuk dimainkan.