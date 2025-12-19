Maroko Juara Piala Arab FIFA 2025 Setelah Tekuk Yordania di Final
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Maroko kembali mengukir prestasi.
Maroko menjadi juara Piala Arab FIFA 2025 setelah mengalahkan Yordania 3-2 pada partai final yang digelar di Stadion Lusail, Lusail, Qatar, Jumat dini hari WIB.
Ini merupakan gelar kedua Piala Arab yang berhasil didapatkan oleh Maroko, setelah sebelumnya mereka memenangkannya pada 2012 silam di Arab Saudi.
Pada laga di Stadion Lusail, Maroko meraih kemenangan berkat gol dari Ousamma Tannane (4') dan Abderrazak Hamdallah (88', 100’).
Yordania sempat menyamakan kedudukan dan berbalik unggul melalui dua gol Ali Olwan (46', 68').
Dikutip dari laman FIFA, Maroko mengemas kemenangan atas Yordania setelah bertanding selama 120 menit, lantaran kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal.
Pada laga tersebut, Maroko mengambil inisiatif menyerang dan berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan empat menit melalui gol Oussama Tannane, setelah menerima umpan Amin Zahzouh. Skor berubah menjadi 1-0.
The Atlas Lions kembali menciptakan peluang pada menit ke-14 melalui tembakan Karim El Berkaoui, akan tetapi dapat diselamatkan kiper Yordania Yazeed Abulaila.
Maroko berhasil menjadi juara Piala Arab FIFA 2025 setelah menaklukkan Yordania.
