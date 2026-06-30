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Maroko Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Belanda Angkat Koper

Maroko Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Belanda Angkat Koper
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Pemain Maroko bersukacita seusai menyingkirkan Belanda di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MONTERREY - Drama adu penalti kembali mewarnai 32 Besar Piala Dunia 2026.

Kali ini, Maroko yang berjaya, menyingkirkan Belanda.

Pada laga di Monterrey, Selasa (30/6), kedua negara yang tampil sama-sama memikat itu, sama kuat 1-1 setelah 2x45 dan 2x15.

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Maroko menang 3-2 dalam adu penalti yang menegangkan -lantaran diwarnai silih berganti penalty missed.

Maroko Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Belanda Angkat Koperfifa

Belanda pun gigit jari.

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Maroko yang pada Piala Dunia sebelumnya, di Qatar 2022, sampai ke semifinal, lulus ke 16 Besar PD 2026 untuk meladeni Kanada.

Sebelum Belanda vs Maroko harus diakhiri dengan adu penalti, Jerman vs Paraguay di 32 Besar pun juga sama. (fifa/jpnn)

Kanada, Brasil, Paraguay, dan Maroko menembus 16 Besar Piala Dunia 2026. Ayo, siapa lagi


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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