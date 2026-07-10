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Maroko Takluk dari Prancis, Ouahbi Akui Keunggulan Kualitas Pemain Les Bleus

Maroko Takluk dari Prancis, Ouahbi Akui Keunggulan Kualitas Pemain Les Bleus
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Maroko kandas di perempat final Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Prancis. Foto: REUTERS/Paul Rutherford.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari Prancis di laga perempat final. 

Bermain di Stadion Boston Stadium, Amerika Serikat, Jumat, Maroko mampu meredam serangan Prancis di babak pertama. 

Namun, Maroko harus menerima kekalahan mereka setelah gol dari Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. 

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Pelatih Timnas Maroko Mohamed Ouahbi mengakui keunggulan pemain-pemain Prancis.

Ouahbi mengaku kecewa dengan hasil tersebut, tetapi menilai timnya telah memberikan kemampuan terbaik di tengah keterbatasan skuad.

"Kami harus mengakui bahwa kami menghadapi lawan yang sangat bagus. 

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Kami sangat kesulitan pada babak pertama, dan penyelamatan penalti Bounou membuat kami tetap bertahan dalam pertandingan," katanya dilansir FIFA.

"Pada babak kedua kami bertahan lebih baik dan lebih tenang saat menguasai bola. Pada akhirnya, itu ditentukan oleh aksi individu luar biasa dari Mbappe," tambahnya.

Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari Prancis di laga perempat final. Mohamed Ouahbi akui keunggulan kualitas pemain Les Bleus.

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