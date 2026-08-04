Maroon 5 Akan Kembali Konser di Jakarta pada Februari 2027
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik pop-rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, akan kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur Asia mereka.
Informasi tersebut diumumkan oleh Live Nation Asia melalui akun Instagram resminya pada Selasa (4/8).
Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam agenda tur Asia Maroon 5 bersama Kaohsiung, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan Singapura.
Namun hingga kini, promotor belum mengumumkan lokasi konser maupun jadwal penjualan tiket untuk pertunjukan di Indonesia.
Berdasarkan jadwal yang dirilis, tur Asia Maroon 5 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan, pada 24 Januari 2027. Setelah itu, band yang digawangi Adam Levine tersebut dijadwalkan tampil di Seoul, Korea Selatan, pada 27 Januari 2027.
Maroon 5 kemudian melanjutkan tur dengan tiga konser di Tokyo, Jepang, masing-masing pada 30 Januari, 31 Januari, dan 2 Februari 2027.
Jakarta menjadi destinasi berikutnya sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Usai tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027, Maroon 5 dijadwalkan menggelar konser di Manila, Filipina, pada 7 Februari, Bangkok, Thailand, pada 9 Februari, serta Singapura pada 12 Februari 2027.
Maroon 5 dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 dalam tur Asia.
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