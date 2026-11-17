Marques Bolden dan Derrick Michael Merapat, Timnas Basket Indonesia Bidik Kebangkitan
jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia percaya diri menatap ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.
Pelatih Timnas basket putra Indonesia Koko Heru Setyo Nugroho menyebut komposisi skuad asuhannya makin kuat dengan kehadiran Marques Bolden dan Derrick Michael Xzavierro.
Keduanya dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) setelah bertolak dari Jepang.
Dengan komposisi pemain yang dimiliki, Timnas basket putra Indonesia menargetkan minimal dua kemenangan dari tiga pertandingan.
Apalagi, skuad Garuda kini diperkuat pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi.
"Hitungan menang dan kalah saat ini mengharuskan kami mengambil minimal dua pertandingan untuk lolos ke babak kualifikasi," ujar Koko.
"Dengan komposisi skuad dan persiapan yang berjalan baik, ditambah kehadiran dua pilar kami yang menyusul nanti, saya optimistis Indonesia bisa meraih hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya," imbuhnya.
Timnas basket putra Indonesia dijadwalkan bertolak ke Mongolia pekan depan untuk menghadapi ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.
Timnas basket putra Indonesia percaya diri menatap ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kehadiran Bolden dan DMX
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