Marques Bolden Tak Bisa Membela Timnas Basket Putra Indonesia di Asian Games 2026
jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia dipastikan tidak diperkuat Marques Bolden pada Asian Games 2026.
Pemain naturalisasi kelahiran 17 April 1998 itu dipastikan absen setelah tidak mendapat izin dari klubnya, Levanga Hokkaido, untuk memperkuat Skuad Garuda.
Klub asal Hokkaido tersebut memilih tidak melepas Bolden karena jadwal kompetisi B-League berdekatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2026.
Bolden bukan satu-satunya pemain Levanga Hokkaido yang tidak dapat memperkuat negaranya. Pemain asing Asia lainnya, Dwight Ramos, juga tidak dilepas klub untuk membela Filipina.
Managing Director BTN DPP Perbasi Jeremy Imanuel Santoso mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Levanga Hokkaido terkait keikutsertaan Bolden di Asian Games 2026.
"Perbasi sudah melakukan komunikasi dan beberapa kali bolak-balik dengan klub, atletnya sebenarnya siap 100 persen. Namun, kebetulan jadwal Asian Games selesai empat hari sebelum jadwal Liga Jepang," ujar Jeremy.
"Asian Games juga bukan bagian dari kalender kompetisi FIBA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain."
Selain Bolden, Jordan Williams juga berpotensi absen dari skuad Timnas basket putra Indonesia pada Asian Games 2026.
Timnas basket putra Indonesia dipastikan tanpa Marques Bolden pada Asian Games 2026 seusai tidak dilepas Levanga Hokkaido
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