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Marquez Perkasa, Sprint MotoGP Hungaria Seperti Konvoi, Minim Drama

Marquez Perkasa, Sprint MotoGP Hungaria Seperti Konvoi, Minim Drama
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Marc Marquez di Balaton Park. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - BALATON - Marc Marquez menunjukkan keperkasaannya pada Sprint MotoGP Hungaria di Balaton Park, Sabtu (6/6) malam WIB.

Start dari urutan pertama, pria 33 tahun tersebut memimpin hingga sprint 13 lap itu usai.

Tak banyak drama pada sprint di Balaton Park.

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Fermin Aldeguer dan Jorge Martin sempat memberi sinyal akan unjuk gigi, tetapi di pertengahan sprint tampak sudah berusaha mempertahankan posisi masing-masing.

Beberapa lap terakhir, sprint agak membosankan terlihat dari kamera, tampak seperti konvoi atau menjurus ke ‘sunmori’.

Para pembalap sepertinya sudah puas dengan posisinya masing-masing.

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Marc Marquez finis pertama, ini kemenangan ketiganya musim ini, semuanya dari sprint.

Pedro Acosta yang dipaksa setia mengawal Marc, finis di urutan kedua, dan Marco Bezzecchi si pemimpin klasemen menyusul Acosta.

Lihat ke mari hasil lengkap sprint MotoGP Hungaria 2026. Marc Marquez ungkap kunci suksesnya.

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