Marquez Sakit, Dibawa ke RS, Starting Grid MotoGP Valencia Berubah
jpnn.com - VALENCIA - Starting grid atau posisi start pada The Last Dance Grand Prix atau Race MotoGP Valencia yang digelar di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11) malam nanti berubah.
Itu menyusul Alex Marquez yang memutuskan absen di balapan terakhir ini. Adik Marc Marquez itu harus dirawat di rumah sakit karena sakit bronkospasme.
"Alex Marquez telah dibawa ke rumah sakit akibat bronkospasme parah dan tidak akan berpartisipasi dalam Grand Prix (Race) di Valencia," bunyi keterangan tim Gresini yang dipetik dari halaman Crash.
Pembalap yang telah memenangi empat balapan MotoGP ini memang sudah merasa kurang sehat sejak tiba di Sirkuit Ricardo Tormo. "Dia sempat mengalami demam dan kehilangan suara pada hari Jumat."
Marquez Kecil sempat mengikuti sesi kualifikasi dan balapan Sprint -finis di posisi keenam setelah memulai balapan dari posisi ke-4 di grid.
Dengan absennya Alex, posisi start ke-4 menjadi jatah Jorge Martin yang ada sejatinya menempati urutan ke-5. Begitu seterusnya. (crash/jpnn)
Starting Grid (setelah Alex Marquez mundur)
Row 1: Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Raul Fernandez
Row 2: Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini
Row 3: Pol Espargaro, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta
Row 4: Ai Ogura, Joan Mir, Brad Binder
Row 5: Iker Lecuona, Johann Zarco, Fabio Quartararo
Row 6: Franco Morbidelli, Diogo Moreira, Luca Marini
Row 7: Jack Miller, Augusto Fernandez, Alex Rins
MotoGP Valencia 2026
Jumat (27/11)
Free Practice 1: Marco Bezzecchi
Practice: Marc Marquez
Sabtu (28/11)
Free Practice 2: Marco Bezzecchi
Qualifying 1: Enea Bastianini, Joan Mir
Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez
Sprint: Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Enea Bastianini
Minggu (29/11)
Warm Up: Marc Marquez
20.00 WIB: Grand Prix/Race
Grand Prix MotoGP Valencia 2026 menjadi The Last Dance MotoGP musim ini hadir malam nanti. Jangan lupa.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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