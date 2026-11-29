jpnn.com - VALENCIA - Starting grid atau posisi start pada The Last Dance Grand Prix atau Race MotoGP Valencia yang digelar di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11) malam nanti berubah.

Itu menyusul Alex Marquez yang memutuskan absen di balapan terakhir ini. Adik Marc Marquez itu harus dirawat di rumah sakit karena sakit bronkospasme.

"Alex Marquez telah dibawa ke rumah sakit akibat bronkospasme parah dan tidak akan berpartisipasi dalam Grand Prix (Race) di Valencia," bunyi keterangan tim Gresini yang dipetik dari halaman Crash.

Pembalap yang telah memenangi empat balapan MotoGP ini memang sudah merasa kurang sehat sejak tiba di Sirkuit Ricardo Tormo. "Dia sempat mengalami demam dan kehilangan suara pada hari Jumat."

Marquez Kecil sempat mengikuti sesi kualifikasi dan balapan Sprint -finis di posisi keenam setelah memulai balapan dari posisi ke-4 di grid.

Dengan absennya Alex, posisi start ke-4 menjadi jatah Jorge Martin yang ada sejatinya menempati urutan ke-5. Begitu seterusnya. (crash/jpnn)

Starting Grid (setelah Alex Marquez mundur)

Row 1: Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Raul Fernandez

Row 2: Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini

Row 3: Pol Espargaro, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta

Row 4: Ai Ogura, Joan Mir, Brad Binder

Row 5: Iker Lecuona, Johann Zarco, Fabio Quartararo

Row 6: Franco Morbidelli, Diogo Moreira, Luca Marini

Row 7: Jack Miller, Augusto Fernandez, Alex Rins

MotoGP Valencia 2026

Jumat (27/11)

Free Practice 1: Marco Bezzecchi

Practice: Marc Marquez

Sabtu (28/11)

Free Practice 2: Marco Bezzecchi

Qualifying 1: Enea Bastianini, Joan Mir

Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez

Sprint: Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Enea Bastianini

Minggu (29/11)

Warm Up: Marc Marquez

20.00 WIB: Grand Prix/Race