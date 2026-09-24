Marselino Ferdinan Absen di FIFA ASEAN Cup 2026, Striker Singapura Ungkap Rasa Kecewa

jpnn.com - Keinginan striker Timnas Singapura Ilhan Fandi untuk berduel langsung dengan Marselino Ferdinan di FIFA ASEAN Cup 2026 harus pupus.

Ilhan mengaku sebenarnya sangat menantikan pertemuan dengan sahabat lamanya tersebut di lapangan.

"Saya sebenarnya sangat berharap bisa bermain melawan Marselino di FIFA ASEAN Cup 2026, ya, tetapi inilah sepak bola," ujar Ilhan Fandi dikutip dari video wawancara akun Kitagaruda.

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Marselino memang tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk turnamen tersebut. Gelandang berusia 22 tahun itu masih harus menepi setelah menjalani operasi akibat cedera lutut.

Situasi tersebut membuat Ilhan kehilangan kesempatan untuk kembali berhadapan dengan pemain yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Keduanya pernah menjadi rekan setim ketika sama-sama memperkuat KMSK Deinze di Belgia.

Hubungan Ilhan dan Marselino pun tidak berhenti setelah keduanya berpisah klub. Penyerang berusia 23 tahun tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi mereka masih terjalin hingga sekarang.

"Saya dekat banget sama Marselino Ferdinan. Saya sebenarnya ngobrol sama dia semalam, memberi tahu bahwa saya senang banget di sini karena orang Indonesia menyambut saya dengan baik," kata Ilhan.

Menurut Ilhan, Marselino sudah menjadi salah satu teman dekatnya sejak sekitar empat hingga lima tahun lalu. Karena itu, absennya Marselino di turnamen kali ini terasa berbeda baginya.