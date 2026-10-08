Marselino Ferdinan Belum Bisa Main untuk Persija, Shin Tae Yong Beri Sinyal

jpnn.com - Persija Jakarta masih harus bersabar untuk melihat Marselino Ferdinan melakoni debut di BRI Super League 2026/27.

Gelandang berusia 22 tahun tersebut belum bergabung dengan tim karena masih menjalani pemulihan cedera di Spanyol.

Pelatih Persija Shin Tae Yong menyebut proses rehabilitasi Marselino masih membutuhkan waktu.

Jika tidak ada kendala dalam pemulihan, Marselino diperkirakan baru bisa datang ke Persija Training Ground, Depok, sekitar akhir November hingga awal Desember.

"Marselino masih fokus menyelesaikan proses rehabilitasinya. Kami belum bisa menentukan tanggal pasti, tetapi jika semuanya berjalan sesuai rencana, kemungkinan dia baru bergabung sekitar akhir November atau awal Desember," ucap Shin.

Pemulihan Tetap Dilanjutkan di Spanyol

Persija tidak ingin memaksakan kepulangan Marselino. Program pemulihan yang dijalani sang pemain di Spanyol sudah berjalan sebelum kesepakatan dengan klub tercapai.

Setelah mempertimbangkan laporan kondisi pemain, Persija memilih melanjutkan program tersebut hingga Marselino berada pada tahap yang lebih siap untuk mengikuti latihan bersama tim.

"Program pemulihannya sudah berjalan dengan baik di Spanyol bahkan sebelum dia resmi bergabung dengan Persija," tambah Shin.