Marselino Ferdinan Fokus Jalani Pemulihan Pascaoperasi Lutut di Spanyol

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Tim Nasional Indonesia Marselino Ferdinan telah menjalani operasi lutut dengan lancar di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol, pada 12 Agustus.

Marselino kini fokus pemulihan setelah pascaoperasi lutut dengan dukungan biaya dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), itu.

Marselino menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran yang mendukung penuh penanganan medis untuk pemulihan cederanya, serta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan doa dan dukungan.

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Marselino Ferdinan dalam keterangan resmi PSSI di Jakarta, Jumat (14/8).

Gelandang berusia 21 tahun itu mengalami cedera ketika mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali menjelang Piala AFF 2026.

Akibat cedera tersebut, pemain Oxford United itu tidak bisa membela skuad Garuda pada laga fase grup Piala AFF 2026 melawan Kamboja dan Timor Leste.

Marselino kemudian dipastikan absen dari turnamen oleh Pelatih Timnas Indonesia John Herdman setelah laga ketiga melawan Vietnam. "Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," ungkap Marselino.

terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada jeda internasional Juni 2026. PSSI menyatakan akan menyampaikan secara resmi kesiapan Marselino kembali bermain sesuai rekomendasi medis dan perkembangan pemulihannya.