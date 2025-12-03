Marselino Ferdinan Gagal Bela Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Siapa Penggantinya?
jpnn.com - Marselino Ferdinan dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada ajang SEA Games 2025.
Cedera hamstring membuat mantan pemain Persebaya Surabaya itu gagal berangkat ke Thailand.
Marselino Ferdinan Absen
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengungkapkan bahwa pihak klub, AS Trencin, tidak dapat melepas Marselino karena cedera tersebut.
"Marselino mengalami cedera hamstring dan tidak bisa dilepas klub. Sebagai pengganti, Rifqi Ray Farandi dari Persik Kediri langsung diberangkatkan untuk bergabung dengan tim di Chiang Mai," ucap Indra.
Fokus dan Semangat Tanpa Marselino
Meskipun kehilangan sosok penting seperti Marselino, Indra menegaskan bahwa tim tetap fokus pada persiapan dan strategi menjelang laga perdana melawan Filipina pada 8 Desember 2025.
"Latihan intensif terus berjalan. Kami siap menghadapi tantangan di fase grup," tambahnya.
Kehadiran pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Markx menjadi kabar positif bagi skuad Garuda Muda.
SEA Games 2025 menjadi ajang penting bagi Timnas U-23 Indonesia untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah sukses meraih emas pada edisi sebelumnya.
