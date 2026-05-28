Marselino Ferdinan Menatap Era Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman
jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Marselino Ferdinan menatap era baru Timnas Indonesia bersama John Herdman.
Menurut pemain kelahiran 9 September 2004 itu mantan juru taktik Kanada tersebut sangat terbuka utamanya saat dirinya kembali ke skuad Garuda.
“John Herdman sangat menerima saya dengan baik. Saya menyambut metode latihan serta perlakuan kepada saya dengan baik,” ujar penggawa AS Trencin itu.
Sontak hal tersebut sejatinya membuat Marselino terkesan seusai dirinya lama absen di Timnas Indonesia.
Tercatat Marselino tersebut terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada laga persahabatan di Surabaya.
Kini Marselino Ferdinan masuk dalam 44 nama pemain yang mengikuti seleksi untuk laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik.
Diharapkan performa jebolan Persebaya Surabaya itu bisa kembali membaik mengingat skuad Garuda akan menghadapi jadwal padat berikutnya.
Dijadwalkan setelah menghadapi Oman (5/6) dan Mozambik (9/6) tercatat Timnas Indonesia akan berlaga pada ajang ASEAN Cup 2026 pada 24 Juli mendatang.
Marselino Ferdinan menatap era baru Timnas Indonesia bersama John Herdman seusai pulih dari cedera.
