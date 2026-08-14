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Marselino Ferdinan Operasi di Spanyol, Ada Pesan Penting untuk Timnas Indonesia

Marselino Ferdinan Operasi di Spanyol, Ada Pesan Penting untuk Timnas Indonesia
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Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Perjalanan Marselino Ferdinan bersama Timnas Indonesia untuk sementara harus terhenti.

Bukan karena kehilangan tempat di skuad, melainkan cedera lutut yang membuatnya harus menjalani tindakan medis di Spanyol.

Marselino menjalani operasi di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, pada 12 Agustus 2026. Penanganan tersebut mendapat dukungan penuh dari PSSI.

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"Saya sangat menghargai perhatian yang diberikan PSSI dan Pak Erick sejak proses penanganan cedera hingga operasi saya," ucap mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Marselino Ingin Kembali Lebih Kuat

Kini, pemain Oxford United itu belum memikirkan kapan bisa kembali bermain. Fokusnya ialah melewati seluruh tahapan pemulihan dengan baik setelah cedera yang dialaminya saat TC Timnas Indonesia di Bali.

Marselino pun menyampaikan pesan kepada publik yang terus memberikan dukungan kepadanya.

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"Doa dan dukungan masyarakat Indonesia menjadi tambahan semangat bagi saya. Saya akan menjalani pemulihan dengan maksimal agar bisa kembali memberikan kontribusi untuk tim nasional," tambahnya.

Cedera tersebut membuat Marselino melewatkan Piala AFF 2026. PSSI juga belum menetapkan waktu comeback karena harus menunggu perkembangan kondisi serta rekomendasi tim medis.

Perjalanan Marselino Ferdinan bersama Timnas Indonesia untuk sementara harus terhenti.

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