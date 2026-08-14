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Marselino Ferdinan Operasi di Spanyol, Erick Thohir dan PSSI Beri Perhatian Khusus

Marselino Ferdinan Operasi di Spanyol, Erick Thohir dan PSSI Beri Perhatian Khusus
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Pesepak bola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Marselino Ferdinan mendapatkan dukungan penuh selama menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu mendapat dukungan dari Erick Thohir serta PSSI selama menjalani proses operasi di Negeri Matador.

Mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol.

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Marselino mengaku bersyukur mendapat perhatian dari federasi, terlebih cedera tersebut dialaminya saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia.

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik."

"Sekarang fokus saya ialah menjalani pemulihan dengan disiplin, langkah demi langkah," ujar Marcelino.

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Marselino Ferdinan menjalani operasi cedera lutut pada Rabu (12/8)/2026).

Saat ini, pemain asal Surabaya itu tengah menjalani proses recovery sebelum kembali ke Tanah Air.

Marselino Ferdinan mendapatkan bantuan penuh dari Erick Thohir dan PSSI saat menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol

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