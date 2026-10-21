Marsha Aruan: Bunda Itu Sangat Baik Sama Semua Orang
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marsha Aruan mengenang sosok mendiang ibunya, Lisa Diana sebagai sosok baik hati.
Tak hanya kepada keluarga, tetapi menurutnya, sang ibunda merupakan tipikal yang baik kepada semua orang.
"Iya, ya aku sih senang juga, ya. Bunda tuh orang yang sangat baik sama semua orang. Enggak memandang dia siapa, sangat welcome," ujar Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).
Dia menilai kebaikan dan keramahan sang ibunda memiliki kesan tersendiri bagi orang-orang di sekeliling mereka yang akhirnya menjadi memori manis untuk dikenang.
Sebagai anak, Marsha Aruan pun merasa bersyukur atas kebaikan hati sang ibunda.
Dia mengatakan ibunya merupakan orang yang mengajarinya segala kebaikan di dunia.
"Terus, jadinya setiap orang tuh punya memorinya masing-masing. Benar-benar setiap orang tuh punya memori bersama Bunda yang berkesan, yang bisa dikenang, yang baik juga. Jadi, aku bersyukur, dia adalah Bunda aku yang ngajarin segala kebaikan di dunia ini," kata Marsha Aruan.
Kemudian, dia mengatakan bahwa ibundanya juga mengajarkannya soal keimanan.
Aktris Marsha Aruan mengenang sosok mendiang ibunya, Lisa Diana sebagai sosok baik hati.
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