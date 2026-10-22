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Marsha Aruan Kenang Pesan Terakhir Sang Ibunda

Marsha Aruan Kenang Pesan Terakhir Sang Ibunda
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Marsha Aruan dan adiknya, Michelle di pemakaman sang ibunda, Lisa Diana, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marsha Aruan dan adiknya, Michelle mengungkapkan pesan terakhir sebelum mendiang ibunya, Lisa Diana Tambunan mengembuskan napas terakhirnya.

Adapun Lisa Diana Tambunan meninggal dunia pada Senin (19/10) lalu.

"Dia bilang minta hanya jaga rumahnya saja begitu ya. Pokoknya jagain semuanya lah," ujar Michelle Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

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Marsha Aruan lantas menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh mendiang ibundanya adalah menjaga semuanya serta meneruskan jejak kebaikan yang sudah ditinggalkan.

"Mungkin peninggalnya Bunda, Bunda juga sudah ngerasa, sudah meninggalkan apa ya, untuk aku siap untuk melanjutkan kebaikan-kebaikannya Bunda," ucap Marsha Aruan. 

"Ya semoga doain saja semoga aku bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Bunda," sambungnya.

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Di matanya, mendiang Lisa Diana merupakan sebagai sosok ibu yang baik hati.

Tak hanya kepada keluarga, tetapi menurutnya, sang ibunda merupakan tipikal yang baik kepada semua orang.

Aktris Marsha Aruan dan adiknya, Michelle mengungkapkan pesan terakhir sebelum mendiang ibunya, Lisa Diana Tambunan mengembuskan napas terakhirnya.

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