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Marshal MotoGP Indonesia Dapat Jari Tengah dari Alex Rins

Marshal MotoGP Indonesia Dapat Jari Tengah dari Alex Rins
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Alex Rins. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pembalap Yamaha Alex Rins tertangkap kamera sedang mengacungkan jari tengah ke arah marshal MotoGP Indonesia menjelang akhir practice di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Jumat (9/10).

Mengacungkan jari tengah adalah gestur penghinaan atau ejakan dari seseorang yang biasanya sedang marah atau kesal.

Marshal adalah petugas lapangan atau sukarelawan yang berjaga di sepanjang lintasan sirkuit untuk menjaga keselamatan pembalap, mengatur jalannya balapan, dan menangani kondisi darurat. Mayoritas marshal MotoGP merupakan petugas lokal di mana balapan berlangsung.

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Sebelum Rins memberikan jari tengahnya kepada marshal, sempat terjadi perdebatan setelah si pembalap mengalami kecelakaan (jatuh).

Belum jelas atau tidak ada kepastian penyebab insiden tersebut.

Namun, konon Rins kesal lantaran tidak punya waktu untuk kembali ke practice setelah jatuh.

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Rins tampaknya berusaha untuk kembali ke garasinya, mengambil motor lain, dan mengejar sisa waktu practice.

"Berdasarkan aturan baru MotoGP, jika mesin motor mati akibat kecelakaan, pembalap tidak diperbolehkan menyalakannya kembali di pinggir lintasan dan wajib menuju jalur penyelamatan," kupasan di halaman Crash.

Alex Rins tertangkap kamera sedang mengacungkan jari tengah ke arah marshal MotoGP Indonesia.

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